В Днепре скоро стартует поливной сезон: как будут платить жители за воду

Это касается жителей частного сектора!

С 15 апреля в Днепре начинается поливной сезон. Он будет продолжаться до 15 сентября. Согласно регламентационным документам, плата за воду, которая используется для полива приусадебных участков, зеленых насаждений и газонов, осуществляется согласно показаниям приборов учета или нормам водопотребления.

Об этом рассказала начальница департамента по маркетингу и сбыту КП «Днепрводоканал» Ольга Дробчак.

По ее словам, если счетчика нет, то начисление происходит в соответствии с технической документацией.

У каждого владельца дома в частном секторе есть технический паспорт, где указана площадь открытого или закрытого грунта. Использование воды в поливной сезон рассчитывается так: на открытый грунт — 0,008 литров в сутки на 1 кв. м, на закрытый — 0,005 литров в сутки на 1 кв. м. Тариф умножается на количество квадратных метров и на коэффициент выпавших осадков. Такую информацию мы получаем от Гидрометцентра. Если сезон засушливый, то коэффициент будет выше. Следовательно — это повлияет на стоимость услуги полива и наоборот, — рассказала Ольга Дробчак.

Она добавила, что сейчас в Днепре есть 5 800 домов, где не установлены приборы учета — именно их коснется вопрос расчета использованной воды в поливной сезон.

В среднем за месяц горожане платят за полив почти 600 грн за 1 сотку открытого грунта. Все же остальные будут платить за потребленную воду согласно показаниям счетчиков. Поэтому чтобы рационально использовать воду и платить за потребленное, следует установить приборы учета, — отметила начальница департамента по маркетингу и сбыту КП «Днепрводоканал».

Представительница КП «Днепрводоканал» также напомнила всем днепрянам о необходимости заплатить за водоснабжение и водоотвод и не накапливать долгов. На сегодня горожане задолжали предприятию 637 млн грн. Злостным неплательщикам предприятие продолжает отключать воду. Список адресов на 8-12 апреля ищите ТУТ!

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