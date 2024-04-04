У квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень

У Дніпрі мати з донькою отруїлися чадним газом у власній квартирі.

Двоє людей отруїлися чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання, повідомили у Дніпровській філії “Газмережі” на Facebook-сторінці компанії.

За інформацією газовиків, 1 квітня на пульт аварійно-диспетчерської служби надійшов виклик про отруєння чадним газом двох мешканців однієї з квартир у багатоквартирному будинку у Центральному районі.

Бригада аварійників, яка прибула на виклик, відключила споживачів від системи газопостачання, аби локалізувати аварійну ситуацію.

Перевіривши квартиру, фахівці знайшли низку технологічних порушень: 1. встановлення електровитяжки в одному приміщенні з проточним газовим водонагрівачем; 2. відсутність дверного підрізу у приміщенні кухні (як наслідок – відсутність циркуляції повітря); 3. експлуатація газової колонки із щільно зачиненими металопластиковими вікнами.

Наслідок такої недбалості: отруєння чадним газом матері та доньки. Наразі вони знаходяться у лікарні. На щастя, їх життю нічого не загрожує. Працівники газової компанії проводять службове розслідування для з’ясування всіх деталей нещасного випадку.

Отруєння чадним газом – що треба знати?

Отруєння чадним газом є одним з критичних станів людини. Через те, що газ немає запаху, отруєння ним стається непомітно. При вмісті 0,08% СО у вдихуваному повітрі людина відчуває головний біль і задуху. При підвищенні концентрації СО до 0,32% виникає параліч і втрата свідомості (смерть настає через 30 хвилин). При концентрації вище 1,2% свідомість втрачається після 2-3 вдихів, людина вмирає менш ніж через 3 хвилини. Якщо ви відчули запах газу в приміщенні, де встановлено газове обладнання: – негайно перекрийте вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними; – виведіть людей із загазованих та сусідніх приміщень; – організуйте провітрювання приміщень, відкрийте вікна та двері; – викличте аварійну службу газу за телефоном «104»; – з прибуттям бригади аварійної газової служби дійте за їх вказівками.

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