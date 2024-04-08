Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногу

Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногу

Сьогодні 21:28
просмотров

У Дніпрі рятують військового із Вінниччини.

Новости Днепра про Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногу

29-річного Юрія доправили до лікарні в Дніпрі з Андріївки на Бахмутському напрямку. Військовому відірвало ногу під час мінометного обстрілу, через що чоловік втратив багато крові.

Військовий розповідає, що отримав поранення разом із побратимом під час обстрілу мінами. У товариша були серйозніші травми, тому військовий попросив, аби друга евакуювали першим.

Юрій каже, що допомогу довелося чекати понад дві доби в холодному окопі, адже до нього не могли дістатися через інтенсивні обстріли. Бійця все ж вдалося витягнути із пекла та евакуювати до Дніпра. 

Мої друзі зробили неможливе, скориставшись єдиним шансом, щоб мене винести під обстрілом міномета. Далі відірвану кінцівку відрізали на стабілізаційному пункті і мене ледь притомного повезли до Дніпра, – розповідає Юрій. 
 

Лікарям довелося ампутувати ногу Юрія. Поки боєць був без тями, до Дніпра приїхала його мама.

Мама зоставила “Снікерс” під моєю подушкою в реанімації. Я чув її голос всередині свого тіла, відчував, що вона плаче, але був ще не при тямі. Знав, що біль мене не зламає, – розповідає Юрій.
 
Як тільки отямився, Юрій нарешті побачив рідних – маму, яка плакала над ліжком та дружину. Вдома також чекає 4-річний син Артем. 
 
Юрій сподівається, що зовсім скоро зможе повернутися до рідного Ладижина. 

Нагадаємо, у квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень.

Читайте також:

Новости Днепра про Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногуУкраїнська Новости Днепра про Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Місцева “Ірландія”: жителі Дніпра розкрили, де розташоване мальовниче озеро (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:52
    Місцева “Ірландія”: жителі Дніпра розкрили, де розташоване мальовниче озеро (ФОТО)

    Жителі Дніпра показали місцеву "Ірландію".

    У Дніпрі одна із маршруток їздитиме за скороченим маршрутом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:01
    У Дніпрі одна із маршруток їздитиме за скороченим маршрутом

    У Дніпрі маршрутка курсуватиме за скороченою схемою руху.

    У Криворізькому районі зникли 10-річні брати
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:23
    У Криворізькому районі зникли 10-річні брати

    У Дніпропетровській області шукають зниклих дітей.

    Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Набирайте ванни: декілька районів Дніпра добу будуть без води

    Без води на добу залишиться половина міста.

    Наверх