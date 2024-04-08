Дві доби чекав допомоги в окопі: у Дніпрі рятують військового, якому відірвало ногу

У Дніпрі рятують військового із Вінниччини.

29-річного Юрія доправили до лікарні в Дніпрі з Андріївки на Бахмутському напрямку. Військовому відірвало ногу під час мінометного обстрілу, через що чоловік втратив багато крові.

Військовий розповідає, що отримав поранення разом із побратимом під час обстрілу мінами. У товариша були серйозніші травми, тому військовий попросив, аби друга евакуювали першим.

Юрій каже, що допомогу довелося чекати понад дві доби в холодному окопі, адже до нього не могли дістатися через інтенсивні обстріли. Бійця все ж вдалося витягнути із пекла та евакуювати до Дніпра.

Мої друзі зробили неможливе, скориставшись єдиним шансом, щоб мене винести під обстрілом міномета. Далі відірвану кінцівку відрізали на стабілізаційному пункті і мене ледь притомного повезли до Дніпра, – розповідає Юрій.

Лікарям довелося ампутувати ногу Юрія. Поки боєць був без тями, до Дніпра приїхала його мама.

Мама зоставила “Снікерс” під моєю подушкою в реанімації. Я чув її голос всередині свого тіла, відчував, що вона плаче, але був ще не при тямі. Знав, що біль мене не зламає, – розповідає Юрій.

Як тільки отямився, Юрій нарешті побачив рідних – маму, яка плакала над ліжком та дружину. Вдома також чекає 4-річний син Артем.

Юрій сподівається, що зовсім скоро зможе повернутися до рідного Ладижина.

Нагадаємо, у квартирі в центрі Дніпра, де чадним газом отруїлися мати та донька, знайшли низку порушень.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: