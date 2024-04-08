У Дніпрі скоро стартує поливний сезон: як платитимуть мешканці за воду

Це стосується мешканців приватного сектору!

З 15 квітня у Дніпрі розпочинається поливний сезон. Він буде тривати до 15 вересня. Відповідно до регламентаційних документів, плата за воду, яка використовується для поливу присадибних ділянок, зелених насаджень та газонів, здійснюється згідно з показниками приладів обліку або нормами водоспоживання.

Про це розповіла начальниця департаменту з маркетингу та збуту КП «Дніпроводоканал» Ольга Дробчак.

За її словами, якщо лічильника немає, то нарахування відбувається відповідно до технічної документації.

У кожного власника будинку у приватному секторі є технічний паспорт, де вказано площу відкритого або закритого ґрунту. Використання води у поливний сезон розраховується так: на відкритий ґрунт — 0,008 літрів на добу на 1 кв. м, на закритий – 0,005 літрів на добу на 1 кв. м. Тариф помножується на кількість квадратних метрів та на коефіцієнт опадів, що випали. Таку інформацію ми отримуємо від Гідрометцентру. Якщо сезон засушливий, то коефіцієнт буде вищим. А відтак – це вплине на вартість послуги поливу і навпаки, — розповіла Ольга Дробчак.

Вона додала, що зараз у Дніпрі є 5 800 будинків, де не встановлені прилади обліку – саме їх торкнеться питання розрахування використаної води у поливний сезон.

У середньому за місяць містяни сплачують за полив майже 600 грн за 1 сотку відкритого ґрунту. Усі ж інші платитимуть за спожиту воду згідно із показниками лічильників. Тому аби раціонально використовувати воду і сплачувати за спожите, слід встановити прилади обліку, – наголосила начальниця департаменту з маркетингу та збуту КП «Дніпроводоканал».

Представниця КП «Дніпроводоканал» також нагадала усім дніпрянам про необхідність сплатити за водопостачання та водовідведення і не накопичувати боргів. На сьогодні містяни завинили підприємству 637 млн грн. Злісним неплатникам підприємство продовжує відключати воду. Список адрес на 8-12 квітня шукайте ТУТ!

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