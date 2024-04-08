У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

Сума заборгованості за цими адресами становить 766 738, 81 грн.

КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам.

З 8 до 12 квітня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі наступних районів: Чечелівский, Індустріальний, Шевченківський, Амур-Нижньодніпровський.

Про це повідомили у Telegram-каналі комунального підприємства.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Зазначається, що сума заборгованості перед підприємством за цими адресами становить 766 738, 81 грн.

Закликаємо боржників терміново сплатити заборгованість, аби не залишитися без водопостачання. Споживачам, які мають складне матеріальне становище, пропонуємо укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ).

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