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  • У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

Сьогодні 10:00
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Сума заборгованості за цими адресами становить 766 738, 81 грн.

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

КП “Дніпроводоканал” продовжує обмежувати послуги водопостачання боржникам.

З 8 до 12 квітня спеціалізована бригада по відключенню працюватиме у приватному секторі наступних районів: Чечелівский, Індустріальний, Шевченківський, Амур-Нижньодніпровський.

Про це повідомили у Telegram-каналі комунального підприємства.

З графіком та адресами можна ознайомитися в таблиці:

Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

Зазначається, що сума заборгованості перед підприємством за цими адресами становить 766 738, 81 грн.

Закликаємо боржників терміново сплатити заборгованість, аби не залишитися без водопостачання. Споживачам, які мають складне матеріальне становище, пропонуємо укласти договір на реструктуризацію. Для отримання роз’яснень звертайтесь до абонентських дільниць КП “Дніпроводоканал”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ).

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Новости Днепра про У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітняУкраїнська

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