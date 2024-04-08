Сонячне затемнення 8 квітня: чи зможуть жителі Дніпра на власні очі побачити астроявище

Північна Америка, США, Канада і кілька європейських країн зможуть побачити повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року.

Але українці та зокрема жителі Дніпра на власні очі побачити сонячне затемнення не зможуть, адже Місяць повністю “закриє” Сонце о 20:18 за Києвом.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею, нагадує NASA.

У США шлях повного затемнення почнеться в Техасі й пройде до Нью-Йорка. Зануряться в темряву також жителі Канади та Мексики. На європейському континенті частково побачити це астрономічне явище зможуть тільки в Великобританії, Ірландії, Ісландії та Португалії. Решті мешканців Європи не пощастить.

Проте не варто засмучуватися, адже побачити затемнення все ж можна, але тільки онлайн. Транслюватимуть це астроявище сайті NASA.

Затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом, а закінчиться після 23:00. Пік припаде на 20:18.

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