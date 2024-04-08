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  • Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявище

Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявище

Сегодня 13:17
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Северная Америка, США, Канада и несколько европейских стран смогут увидеть полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года.

Новости Днепра про Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявище

Но украинцы и в частности жители Днепра воочию увидеть солнечное затмение не смогут, ведь Луна полностью «закроет» Солнце в 20:18 по Киеву.

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, напоминает NASA.

В США путь полного затмения начнется в Техасе и пройдет в Нью-Йорк. Погрузятся во тьму также жители Канады и Мексики. На европейском континенте отчасти увидеть это астрономическое явление смогут только в Великобритании, Ирландии, Исландии и Португалии. Остальным жителям Европы не повезет.

Новости Днепра про Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявище

Однако не стоит огорчаться, ведь увидеть затмение все же можно, но только онлайн. Будут транслировать это астроявление на сайте NASA.

Затмение начнется в 18:42 по киевскому времени, а закончится после 23:00. Пик придется на 20:18.

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Новости Днепра про Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявищеУкраїнська Новости Днепра про Солнечное затмение 8 апреля: смогут ли жители Днепра своими глазами увидеть астроявищеРусский

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