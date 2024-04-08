До Дніпра приїхали автобуси з Мілана: як вони виглядають всередині

Автобуси будуть використовувати у різних напрямах для міського господарства!

Нещодавно мер Дніпра Борис Філатов був у відрядженні в Італії. Під час поїздки він домовився з мером Мілана Джузеппе Салою про передачу для всього місцевого самоврядування майже 40 автобусів. Перші з них вже у Дніпрі.

Про це повідомив Філатов на своїй сторінці у соцмережі.

Перші з майже 40 автобусів для всього місцевого самоврядування, про які я домовився з мером Мілана Джузеппе Салою, вже у Дніпрі, – написав він.

За його словами, автобуси в гарному стані – з Італії вони приїхали своїм ходом. Дніпровські спеціалісти вже оглянули їх.

Зараз завершуємо документальне оформлення і використовуватимемо їх у різних напрямах для міського господарства, – додав мер.

Також він зазначив, що “інші автобуси поїдуть ще до майже десятка українських громад — там, де це найбільш необхідно людям”.

А так ці автобуси виглядають всередині:

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