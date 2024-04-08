В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

Недавно мэр Днепра Борис Филатов был в командировке в Италии. Во время поездки он договорился с мэром Милана Джузеппе Салой о передаче для всего местного самоуправления почти 40 автобусов. Первые из них уже в Днепре.
Об этом сообщил Филатов на своей странице в соцсети.
Первые из почти 40 автобусов для всего местного самоуправления, о которых я договорился с мэром Милана Джузеппе Салой, уже в Днепре, — написал он.
По его словам, автобусы в хорошем состоянии — из Италии они приехали своим ходом. Днепровские специалисты уже осмотрели их.
Сейчас завершаем документальное оформление и будем использовать их в различных направлениях для городского хозяйства, — добавил мэр.
Также он отметил, что «другие автобусы поедут еще в почти десяток украинских громад — там, где это наиболее необходимо людям».
А так эти автобусы выглядят внутри:
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