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В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

Сегодня 11:29
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Автобусы будут использовать в разных направлениях для городского хозяйства!

Новости Днепра про В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

Недавно мэр Днепра Борис Филатов был в командировке в Италии. Во время поездки он договорился с мэром Милана Джузеппе Салой о передаче для всего местного самоуправления почти 40 автобусов. Первые из них уже в Днепре.

Об этом сообщил Филатов на своей странице в соцсети.

Первые из почти 40 автобусов для всего местного самоуправления, о которых я договорился с мэром Милана Джузеппе Салой, уже в Днепре, — написал он.

Новости Днепра про В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

Новости Днепра про В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

По его словам, автобусы в хорошем состоянии — из Италии они приехали своим ходом. Днепровские специалисты уже осмотрели их.

Сейчас завершаем документальное оформление и будем использовать их в различных направлениях для городского хозяйства, — добавил мэр.

Также он отметил, что «другие автобусы поедут еще в почти десяток украинских громад — там, где это наиболее необходимо людям».

А так эти автобусы выглядят внутри:

Новости Днепра про В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

Новости Днепра про В Днепр приехали автобусы из Милана: как они выглядят внутри

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