У Дніпрі тимчасово припинять рух транспорту через важливий залізничний переїзд: деталі

У Дніпрі з 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня буде припинено рух транспорту через залізничний переїзд 196 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на вул. Кадровій.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття та заміною настилу залізничного переїзду.
Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня.
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