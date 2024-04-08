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  • У Дніпрі тимчасово припинять рух транспорту через важливий залізничний переїзд: деталі

У Дніпрі тимчасово припинять рух транспорту через важливий залізничний переїзд: деталі

Сьогодні 09:00
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово припинять рух транспорту через важливий залізничний переїзд: деталі

У Дніпрі з 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня буде припинено рух транспорту через залізничний переїзд 196 км станції Нижньодніпровськ – Вузол на вул. Кадровій.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом асфальтобетонного покриття та заміною настилу залізничного переїзду.

Будь ласка, враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня.

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Новости Днепра про У Дніпрі тимчасово припинять рух транспорту через важливий залізничний переїзд: деталіУкраїнська

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