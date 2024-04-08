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  • Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня

Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня

Сьогодні 08:00
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають: у період з 8 до 10 квітня на території Дніпропетровської області очікується висока (IV класу), місцями надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

8 квітня: Малохмарно. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10°C, вдень 20-25°C; по місту вночі 8-10°C , вдень 22-24°C.

9-10 квітня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°C, вдень 21-26°C.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем, не паліть сміття та сухостій!

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітняУкраїнська

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