Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 8 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Академіка Янгеля: 19, 21-33 (непарні);

вул. Алана Шепарда: 26-34 (парні);

просп. Богдана Хмельницького: 38-А, 40-48 (парні), 146-К;

вул. Будівельників: 3, 5-А, 7-А, 11, 13, 15-А, 17, 19, 19-А, 21, 25, 27-А, 29, 31, 33;

вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 59;

вул. Криворізька: 10;

вул. Макарова: 8;

вул. Енергетична: 1-6, 10-А, 12, 14, 15, 18-К;

вул. Матроська: 39, 41;

вул. Новокримська: 43-49, 51, 53;

пров. Архітектурний: 1-8;

пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11-А;

пров. Новокримський: 1-8.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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