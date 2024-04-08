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  • Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

Сьогодні, 8 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 19, 21-33 (непарні);
  • вул. Алана Шепарда: 26-34 (парні);
  • просп. Богдана Хмельницького: 38-А, 40-48 (парні), 146-К;
  • вул. Будівельників: 3, 5-А, 7-А, 11, 13, 15-А, 17, 19, 19-А, 21, 25, 27-А, 29, 31, 33;
  • вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 59;
  • вул. Криворізька: 10;
  • вул. Макарова: 8;
  • вул. Енергетична: 1-6, 10-А, 12, 14, 15, 18-К;
  • вул. Матроська: 39, 41;
  • вул. Новокримська: 43-49, 51, 53;
  • пров. Архітектурний: 1-8;
  • пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11-А;
  • пров. Новокримський: 1-8.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)Українська

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