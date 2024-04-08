Сайт Дніпра Новини Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ) Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)
Підготуйтеся!
Сьогодні, 8 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло багатьом мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами: вул. Академіка Янгеля: 19, 21-33 (непарні); вул. Алана Шепарда: 26-34 (парні); просп. Богдана Хмельницького: 38-А, 40-48 (парні), 146-К; вул. Будівельників: 3, 5-А, 7-А, 11, 13, 15-А, 17, 19, 19-А, 21, 25, 27-А, 29, 31, 33; вул. Братів Горобців (Дмитра Кедріна): 59; вул. Криворізька: 10; вул. Макарова: 8; вул. Енергетична: 1-6, 10-А, 12, 14, 15, 18-К; вул. Матроська: 39, 41; вул. Новокримська: 43-49, 51, 53; пров. Архітектурний: 1-8; пров. Енергетичний: 1, 3, 7, 9-А, 11-А; пров. Новокримський: 1-8.
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12; (095) 732-12-12; (096) 732-12-12; (073) 732-12-12. Читайте також:
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Автор:
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