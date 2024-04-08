В Днепре временно прекратят движение транспорта через важный железнодорожный переезд: детали

В Днепре с 7:00 10 апреля до 19:00 11 апреля будет прекращено движение транспорта через железнодорожный переезд 196 км станции Нижнеднепровск — Узел на ул. Кадровой.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия и заменой настила железнодорожного переезда.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля.
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