В Днепре временно прекратят движение транспорта через важный железнодорожный переезд: детали

Важная информация!

В Днепре с 7:00 10 апреля до 19:00 11 апреля будет прекращено движение транспорта через железнодорожный переезд 196 км станции Нижнеднепровск — Узел на ул. Кадровой.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия и заменой настила железнодорожного переезда.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра и области предупреждают о чрезвычайной опасности: продлится с 8 по 10 апреля.

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