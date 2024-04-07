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У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Бистрий

Сьогодні 20:02
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В бою поблизу населеного пункту Нескучне на Донеччині загинув головний сержант Олексій Бистрий.

Новости Днепра про У боях за Україну загинув Герой з Дніпропетровщини Олексій Бистрий

Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.

Захищаючи українську землю від загарбників, загинув головний сержант Бистрий Олексій Олександрович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у повідомленні.
 
Чоловік народився 25 березня 1987 року у Дніпродзержинську. У 2008-2009 роках проходив строкову військову службу.
 
З 2015 по 2021 проходив службу за контрактом у лавах ЗСУ. Був учасником АТО/ООС. 
 
Став на захист Батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення. Був нагороджений орденом «За мужність» III ступеню.
 
У Героя залишилися мати, три брати та сестра.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.
 
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