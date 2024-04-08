Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Вітаємо!

Цими вихідними в Італії пройшов Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів!

Спортсменка з Дніпропетровщини та змінного складу школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради Рафаель Казбекова здобула на цих змаганнях перемогу у своїй категорії!

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Це неймовірний успіх, результат наполегливої праці та відданості справі! Вітаю батьків дівчини, які є також і її тренерами, та обласну федерацію скелелазіння! Бажаю Рафаель подальших успіхів та нових перемог! – написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

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