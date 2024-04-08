Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Сьогодні 08:35
просмотров

Вітаємо!
Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Фото умовне.

Цими вихідними в Італії пройшов Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів!

Спортсменка з Дніпропетровщини та змінного складу школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради Рафаель Казбекова здобула на цих змаганнях перемогу у своїй категорії!

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Це неймовірний успіх, результат наполегливої праці та відданості справі! Вітаю батьків дівчини, які є також і її тренерами, та обласну федерацію скелелазіння! Бажаю Рафаель подальших успіхів та нових перемог! – написав він.

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА.

Читайте також:

Новости Днепра про Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазінняУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Мешканців Дніпра та області попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме з 8 до 10 квітня

    Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

    Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:00
    Зарядіть гаджети: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла (АДРЕСИ)

    Підготуйтеся!

    У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста
    Новини Дніпра
    05.04.2024 17:21
    У Кривому Розі водій Lexus врізався у Nissan, а потім напав на пенсіонера та журналіста

    У Кривому Розі водій, який спричинив ДТП, напав на дідуся…

    У Дніпрі на проспекті Героїв 87-річний чоловік випав з вікна 8 поверху: коментар поліції
    Новини Дніпра
    05.04.2024 15:48
    У Дніпрі на проспекті Героїв 87-річний чоловік випав з вікна 8 поверху: коментар поліції

    Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на проспекті Героїв біля будинку…

    Наверх