Спортсменка з Дніпропетровщини здобула перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

Цими вихідними в Італії пройшов Кубок Європи зі скелелазіння серед юніорів!
Спортсменка з Дніпропетровщини та змінного складу школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради Рафаель Казбекова здобула на цих змаганнях перемогу у своїй категорії!
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Це неймовірний успіх, результат наполегливої праці та відданості справі! Вітаю батьків дівчини, які є також і її тренерами, та обласну федерацію скелелазіння! Бажаю Рафаель подальших успіхів та нових перемог! – написав він.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 6 медалей на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств ММА.
Читайте також:
Автор:
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Підготуйтеся!
У Кривому Розі водій, який спричинив ДТП, напав на дідуся…
Сьогодні, 5 квітня, у Дніпрі на проспекті Героїв біля будинку…