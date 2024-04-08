Спортсменка с Днепропетровщины одержала победу на Кубке Европы по скалолазанию

Поздравляем!

В эти выходные в Италии прошел Кубок Европы по скалолазанию среди юниоров!

Спортсменка с Днепропетровщины и из сменного состава школы высшего спортивного мастерства Днепропетровского областного совета Рафаэль Казбекова одержала на этих соревнованиях победу в своей категории!

Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.

Это невероятный успех, результат упорного труда и преданности делу! Поздравляю родителей девушки, которые являются также и ее тренерами, и областную федерацию скалолазания! Желаю Рафаэль дальнейших успехов и новых побед! — написал он.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 6 медалей на чемпионате Европы по смешанным единоборствам ММА.

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