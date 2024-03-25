По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану

Нові автобуси приїдуть до Дніпра з італійського Мілану.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму тг-каналі.
Майже 40 автобусів італійське місто задонатить для України.
Результатом другого відрядження до Мілана стали майже 40 автобусів, які наші італійські друзі надають не просто Дніпру, а фактично всій Україні. Бо ми забезпечимо ними ті громади, які зараз потребують цього найбільше, – пише Філатов.
Першу партію автобусів вже везуть до Дніпра.
Коли великі помаранчеві автобуси почнуть курсувати місто наразі не уточнюється.
Нагадаємо, восени 2022 року росіяни вдарили по одному з автопідприємств у Дніпрі. Внаслідок атаки було знищено та пошкоджено понад сотню одиниць автобусів та маршруток. Деякі з них вдалося відремонтувати, але решта відновленню не підлягала.
Відновити автопарк вдалося завдяки допомозі українських міст, влада яких пожертвувала автобуси та маршрутки. Тепер дорогами Дніпра їздитиме і міланський транспорт.
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