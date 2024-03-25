Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану

Сьогодні 18:48
просмотров

У Дніпрі побільшає автобусів.

Новости Днепра про По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану

Нові автобуси приїдуть до Дніпра з італійського Мілану.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму тг-каналі. 

Майже 40 автобусів італійське місто задонатить для України. 

Результатом другого відрядження до Мілана стали майже 40 автобусів, які наші італійські друзі надають не просто Дніпру, а фактично всій Україні. Бо ми забезпечимо ними ті громади, які зараз потребують цього найбільше, – пише Філатов.

Першу партію автобусів вже везуть до Дніпра. 

Коли великі помаранчеві автобуси почнуть курсувати місто наразі не уточнюється. 

Новости Днепра про По Дніпру їздитимуть автобуси з Мілану

Нагадаємо, восени 2022 року росіяни вдарили по одному з автопідприємств у Дніпрі. Внаслідок атаки було знищено та пошкоджено понад сотню одиниць автобусів та маршруток. Деякі з них вдалося відремонтувати, але решта відновленню не підлягала.

Відновити автопарк вдалося завдяки допомозі українських міст, влада яких пожертвувала автобуси та маршрутки. Тепер дорогами Дніпра їздитиме і міланський транспорт.

Читайте також:

Новости Днепра про По Дніпру їздитимуть автобуси з МілануУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:52
    У Дніпрі рятували однорічну дитину, яка вдихнула камінь

    У лікарні Дніпра з бронхів дитини витягували камінчик.

    Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    Як виглядав парк Шевченка без набережної: причал біля берега та пагорби зі стежками (ФОТО)

    Важко уявити собі Дніпро без моста на Монастирський острів та…

    У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:17
    У Дніпрі ворони зацькували домашнього папугу, який загубився

    Домашній птах потрапивши в дику природу, отримав на горіхи від…

    У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:24
    У Дніпрі викрили посадовців, які наживалися на літньому відпочинку дітей

    У Дніпрі оголосили про підозру посадовцям міськради, які наживалися на…

    Наверх