Розбирають по шматочкам: у Дніпрі вандали вдруге вкрали гумову плитку з дитячого майданчика

Дніпровські вандали знову повернулися до справи. Цього разу постраждав дитячий майданчик на вулиці Мінусинська, 16. Як повідомили в КП “Розвиток територій міста” невідомі вкрали частину гумового покриття, яке мало б вберегти дітей від травматизму під час гри.
Тепер через відсутність покриття біля дитячого обладнання малеча не лише може впасти і отримати пошкодження, але й це може призвести до більш серйозних наслідків.
Наполегливо просимо мешканців Дніпра пам’ятати, що належне використання та дбайливе ставлення до майна сприяють створенню безпечних та гостинних місць для прогулянок і Вас, і Ваших дітей. Якщо Ви були свідком або маєте будь-яку інформацію про подібні випадки вандалізму, будь ласка, негайно повідомляйте в поліцію. Разом ми можемо зробити все, аби діти гралися в безпечних умовах, – йдеться у повідомленні.
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