В Днепре нетрезвая водитель въехала в супермаркет АТБ

В пятницу, 5 апреля, в супермаркет АТБ на улице Космической «заехал» автомобиль. Легковушка разбила стеклянную витрину магазина, сообщали в телеграм-каналах.
Как отметили в патрульной полиции, вызов о ДТП по улице Космической поступил днем. Водитель автомобиля Mitshubishi Grandis совершила наезд на стеклянную стену супермаркета, в результате чего та разбилась.
Во время общения с водителем патрульные заметили у нее признаки опьянения. Женщина согласилась пройти проверку Драгером. Результат был положительным. В крови днепрянки было 3,09 промилле алкоголя.
На нее полицейские составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и ст.124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП. Женщину отстранили от вождения.
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