Местная «Ирландия»: жители Днепра раскрыли, где расположено живописное озеро (ФОТО)

Озеро Курячее – живописная зеленая зона на левом берегу Днепра.
Для жителей Левобережного-3 это популярное место для купания и прогулки. Несмотря на то, что иногда на берегу водоема устраивают свалку, эта локация невероятно красива.
Днепряне сравнили пейзажи озера с живописной Ирландией.
Я в восторге! Местная Ирландия на берегу Курячего. Кто хотел красивые виды? — пишет днепрянка в Facebook-сообществе.
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