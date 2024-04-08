Местная «Ирландия»: жители Днепра раскрыли, где расположено живописное озеро (ФОТО)

Я в восторге! Местная Ирландия на берегу Курячего. Кто хотел красивые виды? — пишет днепрянка в Facebook-сообществе.

Для жителей Левобережного-3 это популярное место для купания и прогулки. Несмотря на то, что иногда на берегу водоема устраивают свалку, эта локация невероятно красива.

Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с…

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