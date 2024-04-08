Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Местная «Ирландия»: жители Днепра раскрыли, где расположено живописное озеро (ФОТО)

Местная «Ирландия»: жители Днепра раскрыли, где расположено живописное озеро (ФОТО)

Сегодня 20:52
просмотров

Жители Днепра показали местную "Ирландию".

Новости Днепра про Местная

Озеро Курячее – живописная зеленая зона на левом берегу Днепра.

Для жителей Левобережного-3 это популярное место для купания и прогулки. Несмотря на то, что иногда на берегу водоема устраивают свалку, эта локация невероятно красива.

Днепряне сравнили пейзажи озера с живописной Ирландией.

Я в восторге! Местная Ирландия на берегу Курячего. Кто хотел красивые виды? — пишет днепрянка в Facebook-сообществе.

Новости Днепра про Местная

Новости Днепра про Местная

Новости Днепра про Местная

Новости Днепра про Местная

Читайте также:

Новости Днепра про Местная Українська Новости Днепра про Местная Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту
    Новости Днепра
    Сегодня 20:01
    В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту

    В Днепре маршрутка будет курсировать по сокращенной схеме движения.

    В Криворожском районе пропали 10-летние братья
    Новости Днепра
    Сегодня 19:23
    В Криворожском районе пропали 10-летние братья

    В Днепропетровской области ищут пропавших детей.

    Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

    Без воды в сутки останется половина города.

    Как в Днепре 50 лет назад выглядел «уличный гугл»: где в городе находилась «Горсправка»
    Новости Днепра
    Сегодня 17:48
    Как в Днепре 50 лет назад выглядел «уличный гугл»: где в городе находилась «Горсправка»

    Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с…

    Последние новости

    В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту
    В Днепре одна из маршруток будет ездить по сокращенному маршруту

    В Днепре маршрутка будет курсировать по сокращенной схеме движения.

    Сегодня 20:01
    1
    просмотров
    В Криворожском районе пропали 10-летние братья
    В Криворожском районе пропали 10-летние братья

    В Днепропетровской области ищут пропавших детей.

    Сегодня 19:23
    3
    просмотров
    Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды
    Набирайте ванны: несколько районов Днепра сутки будут без воды

    Без воды в сутки останется половина города.

    Сегодня 18:45
    16
    просмотров
    Как в Днепре 50 лет назад выглядел «уличный гугл»: где в городе находилась «Горсправка»
    Как в Днепре 50 лет назад выглядел «уличный гугл»: где в городе находилась «Горсправка»

    Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с вывеской «Горсправка». Это были своего рода сервисные центры по предоставлению информации для жителей города. Данные в них узнать можно было самые разные.

    Сегодня 17:48
    4
    просмотров
    Цирк в Днепре признали «критически важным» предприятием, а работникам хотят дать «бронь» от мобилизации
    Цирк в Днепре признали «критически важным» предприятием, а работникам хотят дать «бронь» от мобилизации

    Днепровские циркачи могут получить бронь от мобилизации.

    Сегодня 17:43
    3
    просмотров
    Предприниматель из Днепра хотел обманом вернуть себе 27,7 млн налогов
    Предприниматель из Днепра хотел обманом вернуть себе 27,7 млн налогов

    Предприниматель из Днепра пытался обмануть "систему".

    Сегодня 16:44
    2
    просмотров
    В Днепре появятся новые улицы
    В Днепре появятся новые улицы

    В Днепре пяти переулкам и проездам дадут названия.

    Сегодня 16:03
    4
    просмотров
    Среди магнолий, сакур и тюльпанов: ТОП -12 мест в Днепре для необычного фото в цветах
    Среди магнолий, сакур и тюльпанов: ТОП -12 мест в Днепре для необычного фото в цветах

    В этом году весна непривычно теплая. На этой неделе синоптики прогнозируют до +26 градусов тепла. С каждым днем на улице все больше зелени, а деревья расцветают все сильнее. В Днепре есть несколько мест, где собрано большое количество сакур и магнолий.…

    Сегодня 15:56
    4
    просмотров
    В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: детали
    В Днепре осудили офицера Нацгвардии за продажу бинокуляра ночного видения: детали

    В суде офицер признал свою вину и искренне раскаялся.

    Сегодня 15:42
    8
    просмотров
    Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины
    Премьер Франции Гарбриель Атталь имеет дальних родственников из Днепровщины

    Новый французский премьер имеет родственников с Екатеринославскими корнями.

    Сегодня 15:01
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх