Місцева “Ірландія”: жителі Дніпра розкрили, де розташоване мальовниче озеро (ФОТО)

Жителі Дніпра показали місцеву "Ірландію".

Озеро Куряче – мальовнича зелена зона на лівому березі Дніпра.

Для жителів Лівобережного-3 це популярне місце для купання та прогулянки. Попри те, що іноді на березі водойми влаштовують смітник, ця локація неймовірно красива.

Дніпряни порівняли пейзажі озера із мальовничою Ірландією.

Я в захваті! Місцева Ірландія на березі Курячого. Хто хотів красиві краєвиди? – пише дніпрянка у Facebook-спільноті.

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