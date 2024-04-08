Місцева “Ірландія”: жителі Дніпра розкрили, де розташоване мальовниче озеро (ФОТО) - Днепр Инфо
Місцева “Ірландія”: жителі Дніпра розкрили, де розташоване мальовниче озеро (ФОТО)
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Сегодня 20:52

Жителі Дніпра показали місцеву "Ірландію".

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Озеро Куряче – мальовнича зелена зона на лівому березі Дніпра. 

Для жителів Лівобережного-3 це популярне місце для купання та прогулянки. Попри те, що іноді на березі водойми влаштовують смітник, ця локація неймовірно красива. 

Дніпряни порівняли пейзажі озера із мальовничою Ірландією.

Я в захваті! Місцева Ірландія на березі Курячого. Хто хотів красиві краєвиди? – пише дніпрянка у Facebook-спільноті.

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