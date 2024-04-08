Озеро Куряче – мальовнича зелена зона на лівому березі Дніпра.
Для жителів Лівобережного-3 це популярне місце для купання та прогулянки. Попри те, що іноді на березі водойми влаштовують смітник, ця локація неймовірно красива.
Дніпряни порівняли пейзажі озера із мальовничою Ірландією.
Я в захваті! Місцева Ірландія на березі Курячого. Хто хотів красиві краєвиди? – пише дніпрянка у Facebook-спільноті.
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