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  • Медика из Днепропетровщины обвиняют в установлении ложных диагнозов военнообязанным

Медика из Днепропетровщины обвиняют в установлении ложных диагнозов военнообязанным

Сегодня 21:57
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Заведующая больницей на Днепропетровщине подделывала документы, чтобы "списать" военнообязанных.

Новости Днепра про Медика из Днепропетровщины обвиняют в установлении ложных диагнозов военнообязанным

Речь идет об руководительнице инфекционного отделения одного из медицинских учреждений на Днепропетровщине, которой сообщили о подозрении в установлении ложных диагнозов военнообязанным за деньги. Об этом говорится на сайте Сумской областной прокуратуры.

В ходе следствия выяснилось, что в январе 2024 года врач составил и выдал пациенту выписку из медицинской карты стационарного больного о наличии у него ряда заболеваний, которые являются основанием для признания его непригодным к военной службе. Свои услуги медик оценила в 30 тысяч гривен.

Женщине сообщили о подозрении по части 1 статьи 368 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

В частности, 7 февраля следователи сообщили о подозрении жителю Белополья Сумской области, который незаконно переправлял мужчин за границу.

Мужчина устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровщины, где им выдавали выписки с заведомо ложными сведениями диагнозами. В дальнейшем это было основанием для признания людей непригодными к военной службе и возможностью уезжать за пределы Украины.

Также правоохранители задокументировали факт продажи подозреваемым за 1200 долларов США автомата Калашникова с магазином к нему и 30 патронов.

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