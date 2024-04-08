Медика из Днепропетровщины обвиняют в установлении ложных диагнозов военнообязанным

Речь идет об руководительнице инфекционного отделения одного из медицинских учреждений на Днепропетровщине, которой сообщили о подозрении в установлении ложных диагнозов военнообязанным за деньги. Об этом говорится на сайте Сумской областной прокуратуры.
В ходе следствия выяснилось, что в январе 2024 года врач составил и выдал пациенту выписку из медицинской карты стационарного больного о наличии у него ряда заболеваний, которые являются основанием для признания его непригодным к военной службе. Свои услуги медик оценила в 30 тысяч гривен.
Женщине сообщили о подозрении по части 1 статьи 368 и части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.
В частности, 7 февраля следователи сообщили о подозрении жителю Белополья Сумской области, который незаконно переправлял мужчин за границу.
Мужчина устраивал военнослужащих или военнообязанных в медицинские учреждения Днепропетровщины, где им выдавали выписки с заведомо ложными сведениями диагнозами. В дальнейшем это было основанием для признания людей непригодными к военной службе и возможностью уезжать за пределы Украины.
Также правоохранители задокументировали факт продажи подозреваемым за 1200 долларов США автомата Калашникова с магазином к нему и 30 патронов.
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