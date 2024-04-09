У Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин: усі адреси

Зарядіть гаджети!

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Так, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

шосе Запорізьке: 38;

вул. Аеродром: 2-7;

вул. Академіка Янгеля: 38, 40;

вул. Софіївська: 1, 3.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що декілька районів Дніпра добу будуть без води.

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