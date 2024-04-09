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У Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин: усі адреси

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин: усі адреси

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.

Так, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • шосе Запорізьке: 38;
  • вул. Аеродром: 2-7;
  • вул. Академіка Янгеля: 38, 40;
  • вул. Софіївська: 1, 3.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради: 

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, що декілька районів Дніпра добу будуть без води.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин: усі адресиУкраїнська

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