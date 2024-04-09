У Дніпрі сьогодні не буде світла 9 годин: усі адреси

Сьогодні, 9 квітня, у Дніпрі будуть вимикати світло деяким мешканцям.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили в Telegram-каналі ЦЕКу.
Так, орієнтовно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Нагадаємо, раніше ми писали, що декілька районів Дніпра добу будуть без води.
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