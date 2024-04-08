У Дніпрі одна із маршруток їздитиме за скороченим маршрутом

Через ремонтні роботи у Дніпрі перекриють рух автотранспорту по залізничному переїзду Нижньодніпровськ – Вузол (вул. Кадрова).
Як сповістили в департаменті транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, з 7:00 10 квітня до 19:00 11 квітня 2024 року у звʼязку з ремонтом асфальтобетонного покриття буде перекрито рух автотранспорту через залізничний переїзд 196 км Нижньодніпровськ – Вузол (вул. Кадрова).
На цей час автобус № 98 курсуватиме за скороченим маршрутом. Кінцева зупинка буде біля переїзду зі сторони вул. Іларіонівської.
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