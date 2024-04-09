На Днепропетровщине ночью прогремели 5 взрывов: детали

Ночью наши силы ПВО уничтожили над областью 5 вражеских шахедов. Их сбили над Каменским, Криворожским и Днепровским районами.
Об этом сообщил Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета.
Спасибо ПвК «Схід» за круглосуточную защиту! — написал он.
Всего, по данным Воздушных сил, этой ночью было сбито 20 шахедов в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях.
Кроме того, вчера вечером враг запустил дрон-камикадзе по Никополю и обстрелял из артиллерии Покровскую громаду. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
В других громадах области ночь прошла спокойно. Мирного дня, — добавил Николай Лукашук.
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