Велике сонячне затемнення 8 квітня: з’явилися фото та відео

Пік сонячного затемнення прийшовся на 20:18 за київським часом.

8 квітня відбулося велике сонячне затемнення. Люди з різних куточків планети спостерігали за цим неймовірним явищем.

Пік сонячного затемнення прийшовся на 20:18, а закінчився – о 23:52 за київським часом.

У мережі вже публікують фото та відео, на яких можна побачити, як виглядало сонячне затемнення 8 квітня 2024 року в різних країнах.

Попри те, що сонячне затемнення в Україні не було видно, за ним можна було спостерігати онлайн.

Зазначимо, сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи вид на Сонце.

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