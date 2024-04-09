Велике сонячне затемнення 8 квітня: з’явилися фото та відео

8 квітня відбулося велике сонячне затемнення. Люди з різних куточків планети спостерігали за цим неймовірним явищем.
Пік сонячного затемнення прийшовся на 20:18, а закінчився – о 23:52 за київським часом.
У мережі вже публікують фото та відео, на яких можна побачити, як виглядало сонячне затемнення 8 квітня 2024 року в різних країнах.
Попри те, що сонячне затемнення в Україні не було видно, за ним можна було спостерігати онлайн.
Зазначимо, сонячне затемнення – це астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем, закриваючи вид на Сонце.
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