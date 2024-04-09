Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, когда заработают аттракционы в парках Днепра

Сегодня 12:03
просмотров

В парках Днепра скоро откроют аттракционы.

Новости Днепра про Стало известно, когда заработают аттракционы в парках Днепра

С 1 мая аттракционы в городе начнут работать, в том числе и водные. Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации.

Несмотря на войну днепрянам, особенно детям, необходимы положительные эмоции. Однако в парке будут соблюдать безопасность и во время воздушных тревог аттракционы будут приостанавливать работу.

В настоящее время коммунальщики проверяют техническое состояние аттракционов и укрытие вблизи парков.

В частности, в парке Новокодацкий проводятся работы по благоустройству территории. Инженер и электрик производят технический осмотр и проверку аттракционов, находящихся на балансе зеленой зоны. Для батута приводят в порядок металлическую конструкцию, на которой он крепится — зачищают и грунтуют металл для последующей покраски. Водный аттракцион – прочистили воду и помыли элементы аттракциона.

Все они находятся в исправном техническом состоянии.

Возле укрытия в Новокодаком парке сейчас полностью сняли близлежащую плитку, чтобы обустроить полноценный вход (пандус) для людей с инвалидностью.

Здесь также в скором времени появится полноценный санузел — будут заменены канализационные трубы, установлены новые унитазы и умывальники. Туалетная комната также приспособлена для использования людьми с инвалидностью.

Работы планируют закончить через 3 недели.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, когда заработают аттракционы в парках ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, когда заработают аттракционы в парках ДнепраРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище
    Новости Днепра
    Сегодня 17:59
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

    Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках…

    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Новости Днепра
    Сегодня 17:37
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:27
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 15:46
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах.…

    Последние новости

    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

    Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

    Сегодня 18:15
    3
    просмотров
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

    Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

    Сегодня 17:59
    1
    просмотров
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Сегодня 17:37
    2
    просмотров
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Сегодня 17:27
    1
    просмотров
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

    Сегодня 15:46
    3
    просмотров
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

    Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

    Сегодня 15:13
    5
    просмотров
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 14:19
    10
    просмотров
    Одолела 3000 км: беженка из Днепра приехала в родной город из Британии, чтобы полечить зубы
    Одолела 3000 км: беженка из Днепра приехала в родной город из Британии, чтобы полечить зубы

    Беженка из Днепра приехала в родной город, чтобы полечить зубы, потому что не смогла найти врача в Англии.

    Сегодня 14:10
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков
    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков

    С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

    Сегодня 13:16
    4
    просмотров
    В парке Глобы в Днепре снесут старые кафе
    В парке Глобы в Днепре снесут старые кафе

    В парке Глобы сделают большую "зачистку".

    Сегодня 13:10
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх