Стало известно, когда заработают аттракционы в парках Днепра

В парках Днепра скоро откроют аттракционы.

С 1 мая аттракционы в городе начнут работать, в том числе и водные. Об этом сообщили в департаменте парков и рекреации.

Несмотря на войну днепрянам, особенно детям, необходимы положительные эмоции. Однако в парке будут соблюдать безопасность и во время воздушных тревог аттракционы будут приостанавливать работу.

В настоящее время коммунальщики проверяют техническое состояние аттракционов и укрытие вблизи парков.

В частности, в парке Новокодацкий проводятся работы по благоустройству территории. Инженер и электрик производят технический осмотр и проверку аттракционов, находящихся на балансе зеленой зоны. Для батута приводят в порядок металлическую конструкцию, на которой он крепится — зачищают и грунтуют металл для последующей покраски. Водный аттракцион – прочистили воду и помыли элементы аттракциона.

Все они находятся в исправном техническом состоянии.

Возле укрытия в Новокодаком парке сейчас полностью сняли близлежащую плитку, чтобы обустроить полноценный вход (пандус) для людей с инвалидностью.

Здесь также в скором времени появится полноценный санузел — будут заменены канализационные трубы, установлены новые унитазы и умывальники. Туалетная комната также приспособлена для использования людьми с инвалидностью.

Работы планируют закончить через 3 недели.

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