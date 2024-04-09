Стало відомо, коли запрацюють атракціони в парках Дніпра
Стало відомо, коли запрацюють атракціони в парках Дніпра
Сьогодні 12:03
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У парках Дніпра скоро відкриють атракціони.
З 1 травня атракціони у місті почнуть працювати, зокрема і водні. Про це повідомили у департаменті парків та рекреації.
Попри війну дніпрянам, особливо дітям, необхідні позитивні емоції. Однак у парку дотримуватимуться безпеки і під час повітряних тривог атракціони призупинятимуть роботу.
Наразі комунальники перевіряють технічний стан атракціонів та укриття поблизу парків.
Зокрема, у парку Новокодацький проводять роботи з благоустрою території. Інженер та електрик проводять технічний огляд та перевірку атракціонів, які знаходяться на балансі зеленої зони. Для батута приводять до ладу металеву конструкцію на якій він кріпиться – зачищають та ґрунтують метал для подальшого фарбування. Водний атракціон – прочистили воду та помили елементи атракціону.
Всі вони знаходяться у справному технічному стані.
Біля укриття в Новокодацькому парку зараз повністю зняли прилеглу плитку аби облаштувати повноцінний вхід (пандус) для осіб з інвалідністю.
Тут також незабаром зʼявиться повноцінний санвузол – будуть замінені каналізаційні труби, встановлені нові унітази та рукомийники. Туалетна кімната буде також пристосована для використання особами з інвалідністю.
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