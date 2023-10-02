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В Apple стверджують, що в перегріві iPhone 15 винен Instagram

Сьогодні 17:50
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У середині вересня Apple офіційно представила лінійку iPhone 15, а вже 22 вересня у світі відбувся старт продажів чотирьох нових моделей – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max.

Новости Днепра про В Apple стверджують, що в перегріві iPhone 15 винен Instagram

З часом тисячі людей, які купили новенькі гаджети, почали скаржитися на те, що вони сильно перегріваються. За словами покупців, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max нагріваються під час користування настільки, що їх неможливо тримати в руках. А є покупці, які стверджують, що смартфон нагрівається навіть тоді, коли ним не користуєшся.

Аналітики вважають, що проблеми з нагріванням iPhone 15 можуть бути через новий титановий корпус, адже титан погано проводить тепло.

Новости Днепра про В Apple стверджують, що в перегріві iPhone 15 винен Instagram

Пізніше Apple відреагувала на скарги щодо перегріву iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. У компанії визнали, що це могло статися через комбінацію помилок в програмному забезпеченні та недавніми оновленнями сторонніх додатків.

Одним з таких додатків, як з’ясувалося, є Instagram, а також Uber і гра Asphalt 9, повідомляє видання Independent.

В Apple зауважили, що iPhone 15 Pro і 15 Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси краще розсіюють тепло. Apple також відкинула припущення про те, що проблема перегріву в нових моделях може бути пов’язана з переходом від власного зарядного кабелю Lightning до порту USB-C.

Окремо наголошується, що компанія працює над оновленням своєї останньої операційної системи iOS 17. Майбутня версія ПЗ iOS 17.1 має усунити перегрів. Втім, коли саме вийде оновлення, яке розв’яже проблему, невідомо. Перша бета-версія iOS 17.1 надійшла до розробників минулого тижня, її вихід запланований на жовтень. 

Meta також оновила свій додаток Instagram, намагаючись запобігти нагріванню пристроїв. 

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