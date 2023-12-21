Уже официально: новое название Новомосковска подадут на рассмотрение депутатам

В ближайшее время за новое название для города будут голосовать депутаты городского совета.

В Новомосковске подсчитали результаты голосования за новое название для города. Напомним, его должны переименовать из-за того, что Новомосковск – это производное от названия столицы государства-агрессора рф.

Среди вариантов, которые предлагали жителям, были Новосамарск, Самар и Новоселица. Именно Новосамарск набрал наибольшее количество голосов – 51,43%.

Об этом сообщили на странице Новомосковской городской громады в ФБ.

В ближайшее время это название рассмотрят депутаты городского совета, но они также могут вносить свои варианты.

Название Новосамарск будет подано на рассмотрение депутатам городского совета. У них есть право вносить свои варианты. По результатам сессии будет сформировано представление в Верховную Раду Украины, которая и должна поставить точку в этом вопросе, – отметил городской голова Сергей Резник.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине до января 2024 года должны переименовать 35 населенных пунктов.

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