Уже официально: новое название Новомосковска подадут на рассмотрение депутатам

В Новомосковске подсчитали результаты голосования за новое название для города. Напомним, его должны переименовать из-за того, что Новомосковск – это производное от названия столицы государства-агрессора рф.
Среди вариантов, которые предлагали жителям, были Новосамарск, Самар и Новоселица. Именно Новосамарск набрал наибольшее количество голосов – 51,43%.
Об этом сообщили на странице Новомосковской городской громады в ФБ.
В ближайшее время это название рассмотрят депутаты городского совета, но они также могут вносить свои варианты.
Название Новосамарск будет подано на рассмотрение депутатам городского совета. У них есть право вносить свои варианты. По результатам сессии будет сформировано представление в Верховную Раду Украины, которая и должна поставить точку в этом вопросе, – отметил городской голова Сергей Резник.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине до января 2024 года должны переименовать 35 населенных пунктов.
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