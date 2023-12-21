В Днепре на Мандрыковской посреди дороги образовалась пропасть: что известно

В Днепре на улице Мандрыковская посреди дороги образовалась огромная пропасть.
Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Как стало известно, все из-за прорыва водопровода в районе дома №276. Коммунальные службы уже работают на месте. Работы должны закончить до вечера.
Водители, пожалуйста, будьте внимательны на этом участке дороги!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пьяная женщина-водитель врезалась в авто полицейских.
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