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В Днепре пьяная женщина-водитель врезалась в авто полицейских

Сегодня 11:29
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На нарушительницу составили административные материалы.

Новости Днепра про В Днепре пьяная женщина-водитель врезалась в авто полицейских

Вчера около полуночи на улице Вернадского произошла авария – там Audi A6 врезалась в автомобиль патрульных. За рулем иномарки была нетрезвая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что сначала патрульные на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Архитектора Олега Петрова (ранее – Чернышевского) заметили автомобиль Audi A6 с номерным знаком, который ему не принадлежит. Инспекторы потребовали остановиться, но авто ускорилось, и уже на улице Вернадского столкнулось с автомобилем другого полицейского экипажа. К счастью, никто не пострадал.

За рулем Audi находилась женщина. Во время общения патрульные заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Проверка показала, что в крови женщины было 0,70 промилле алкоголя. Также выяснилось, что она лишена права управления.

Новости Днепра про В Днепре пьяная женщина-водитель врезалась в авто полицейских

На женщину патрульные составили протоколы по ст.130, ч.5 ст.126, ст. 124 КУоАП и два постановления: за нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков и невыполнение требований об остановке. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку. 

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