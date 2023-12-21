У Дніпрі на Мандриківській посеред дороги утворилося провалля: що відомо

Водії, будьте уважні!

У Дніпрі на вулиці Мандриківська посеред дороги утворилося величезне провалля.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, усе через прорив водопроводу в районі будинку №276. Комунальні служби вже працюють на місці. Роботи мають завершити до вечора.

Водії, будь ласка, будьте уважні на цій ділянці дороги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі п’яна водійка врізалась в авто поліцейських.

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