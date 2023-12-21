В Днепре водители устроили себе частную парковку на только что отремонтированном асфальте

Жители Днепра жалуются на соседей, которые обустроили для себя частную стоянку во дворе многоэтажки по адресу проспект Героев 6. Парковочное место огородили столбиками, чтобы больше никто не смог оставить здесь свой автомобиль.
Днепряне утверждают, что импровизированную стоянку обустроили сразу после того, как на средства города здесь отремонтировали дорожное покрытие.
По словам местных, владельцы парковки рассказывают всем, что землю якобы официально приватизировали, поэтому никто не имеет права их оттуда выгонять. Однако горожане сомневаются в правдивости слов своей соседки.
Днепрянам советуют обратиться в КП Транспортная инфраструктура города, что выяснить, получали ли разрешение на обустройство частной стоянки, потому что если нет – тогда парковочные столбики должны демонтировать, а автомобили на этом месте может оставлять кто угодно.
Это же касается и этих индивидуальных замков. И то и другое не законно, если вы не брали у города землю в аренду. А ее точно никто не брал, потому что городские власти не выделяют такие участки для физических лиц. Поэтому если жильцы этого и близлежащих домов будут действовать, а не просто жаловаться на то, что кто-то ведет себя не очень вежливо, то этот вопрос с легкостью решится, — отмечает днепрянин Алексей.
Действительно, в некоторых случаях дают разрешение на обустройство частной стоянки, но обычно это касается бизнеса или малых частных предпринимателей. Во дворах же земли принадлежат общине.
В случае, если вы лично видите подобный беспредел кого-то из ваших соседей или знакомых, лучше всего обратиться на горячую линию горсовета или в КП Транспортная инфраструктура города. Таким образом, вопрос будет решен максимально быстро.
Читайте также:
Автор:
С понедельника школьники Днепра уходят на зимние каникулы. «Отдыхать» от…
Стало известно, что в Днепре запланировано на рождественские выходные.
Киевстар озвучил компенсации своим абонентам.
В днепровском АТБ заметили робота.
С понедельника школьники Днепра уходят на зимние каникулы. «Отдыхать» от школы дети будут две недели и за парты вернуться уже 8 января. Но также в ряде школ ученики пойдут на каникулы с 30 декабря и вновь приступят к учебе 14…
Стало известно, что в Днепре запланировано на рождественские выходные.
Киевстар озвучил компенсации своим абонентам.
В днепровском АТБ заметили робота.
В сети опубликовали архивные фото Днепра в 1941 году.
Важная информация!
Без паники – все под контролем!
Что стало причиной аварии – неизвестно.
Оккупанты снова терроризировали нашу область.
Свет будут выключать с 8:00 до 17:00.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!