Уже офіційно: нову назву Новомосковська подадуть на розгляд депутатам

Уже скоро за нову назву для міста будуть голосувати депутати міської ради.

У Новомосковську підрахували результати голосування за нову назву для міста. Нагадаємо, його повинні перейменувати через те, що Новомосковськ – це похідна від назви столиці держави-агресора рф.

Серед варіантів, які пропонували мешканцям, були Новосамарськ, Самар та Новоселиця. Саме Новосамарськ набрав найбільшу кількість голосів – 51,43%.

Про це повідомили на сторінці Новомосковської міської громади у ФБ.

Найближчим часом цю назву розглянуть депутати міської ради, але вони також можуть вносити свої варіанти.

Назву Новосамарськ буде подано на розгляд депутатам міської ради. У них є право вносити свої варіанти назви. За результатами сесії буде сформоване подання до Верховної Ради України, яка і має поставити крапку в цьому питанні, – зазначив міський голова Сергій Рєзнік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині до січня 2024-го мають перейменувати 35 населених пунктів.

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