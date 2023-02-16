Уже 8 пострадавших: глава ДнепрОВА показал, как выглядят дома, которые разрушила ракета рф

Попали по частному сектору и промышленному объекту. К сожалению, одна женщина погибла, восемь человек получили травмы.
Кроме того, разрушены 7 частных домов, более 60 повреждены.
Уточненные данные сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА. И показал, как сейчас выглядят дома, которые разрушила ракета рф.
Все службы с трех часов ночи работают на месте. Сегодня после обеда в городе проведут заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором выработают четкий алгоритм скорейшей помощи пострадавшим. Люди понесли большой материальный ущерб. Потеряли крышу над головой. Поэтому нужно их немедленно поддержать, – написал Сергей Лысак.
Напомним, ранее мы писали, что известно о собаке, которую нашли под завалами в Павлограде (ВИДЕО).
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