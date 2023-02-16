Сегодня россия может повторить ракетный удар по Украине: ищут новую тактику

Не игнорируйте воздушную тревогу!

Россия сегодня в течение дня может снова массово обстрелять Украину. Враг выискивает новую тактику, чтобы обойти нашу противовоздушную оборону.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По всей вероятности, обстрел повторится, поскольку они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных и уничтоженных ракет силами противовоздушной обороны. Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессорки, – заявила она.

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне запустили по Украине 36 ракет. Силы и средства Вооруженных сил Украины уничтожили 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты.

россия – страна-террорист.

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