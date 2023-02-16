Нічний удар по Павлограду: що відомо про собаку, яку знайшли під завалами (ВІДЕО)

Уночі 16 лютого ворог наніс удар по приватному сектору в місті Павлоград. Внаслідок влучання ракети загинула 79-річна бабуся, ще 8 людей отримали поранення. Як повідомили павлоградські комунальники, на місці удару знайшли собаку. Вона була недалеко від епіцентру вибуху. Попередньо, пухнаста жила в одному із пошкоджених будинків.
За словами ветеринарів, тварина в шоковому стані, але серйозних травм не отримала. Наразі чотирилапа знаходиться в місцевому КП та отримує необхідне лікування.
Судячи з відео, собака почувається погано та досі налякана.
Нагадаємо, в мережі показали шокуючі кадри з місця прильоту ворожої ракети в Павлограді.
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