В Днепре третий день рекордный бейби-бум

Так, по словам городского совета Днепра, в городе третий день фиксируют новые рекорды по количеству новорожденных.
За 15 февраля в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по городу Днепру поступило 525 вызовов. За прошедшие сутки в городе на свет появилось 26 младенцев: 16 девочек и 10 мальчиков, 6 детей родили женщины-переселенки.
Предыдущие рекорды по рождаемости в феврале: 13 февраля – 24 младенца, 14 февраля – 36, 15 февраля – 26. За два этих дня девочек родилось больше, чем мальчиков.
Напомним, ранее днепровские волонтеры объявили сбор манекенов.
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