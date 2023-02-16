В Днепре третий день рекордный бейби-бум

В Днепре бейби-бум.

Так, по словам городского совета Днепра, в городе третий день фиксируют новые рекорды по количеству новорожденных.

За 15 февраля в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по городу Днепру поступило 525 вызовов. За прошедшие сутки в городе на свет появилось 26 младенцев: 16 девочек и 10 мальчиков, 6 детей родили женщины-переселенки.

Предыдущие рекорды по рождаемости в феврале: 13 февраля – 24 младенца, 14 февраля – 36, 15 февраля – 26. За два этих дня девочек родилось больше, чем мальчиков.

Напомним, ранее днепровские волонтеры объявили сбор манекенов.

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