В Днепре посреди ночи BMW взлетел в кювет и загорелся (ФОТО)

В Днепре ночью загорелась легковушка.

Как сообщили спасатели, ночью 16 февраля, около 2-х ночи к ним обратились местные жители и сообщили о возгорании авто на улице Гаванской.

Прибыв на место происшествия, чрезвычайники установили, что вспыхнула легковушка BMW 525. Водитель авто совершил наезд на ограждениие виадука, из-за чего машина вылетела в кювет и загорелась. Возгорание возникло в моторном отсеке и распространилось в салон.

Через 10 минут спасатели потушили пожар. Огнем уничтожен легковой автомобиль BMW 525, 1989 года выпуска.

В результате происшествия погибших и травмированных нет.

Напомним, ранее на улице Каверина в Днепре пожарные спасли дедушку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: