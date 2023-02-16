В Днепре посреди ночи BMW взлетел в кювет и загорелся (ФОТО)

Как сообщили спасатели, ночью 16 февраля, около 2-х ночи к ним обратились местные жители и сообщили о возгорании авто на улице Гаванской.
Прибыв на место происшествия, чрезвычайники установили, что вспыхнула легковушка BMW 525. Водитель авто совершил наезд на ограждениие виадука, из-за чего машина вылетела в кювет и загорелась. Возгорание возникло в моторном отсеке и распространилось в салон.
Через 10 минут спасатели потушили пожар. Огнем уничтожен легковой автомобиль BMW 525, 1989 года выпуска.
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
Напомним, ранее на улице Каверина в Днепре пожарные спасли дедушку.
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