Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у Павлограді

Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Павлограду: поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту.

У результаті у місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок.

На жаль, жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали – це п‘ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні.

На промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Пізніше у мережі показали відео з місця прильоту.

Кадри шокують.

Також на місці влучання знайшли пораненого собаку.

Йому надають допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі росіяни запустили по Україні 36 ракет. Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

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