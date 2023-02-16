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  • Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у Павлограді

Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у Павлограді

Сьогодні 12:08
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Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Павлограду: поцілили по приватному сектору та промисловому об'єкту.

Новости Днепра про Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у Павлограді

У результаті у місті зруйновано 7 приватних будинків, близько 50 понівечено. Зачепило також 6 господарських споруд та півдесятка автівок.

На жаль, жінка 1943 року народження загинула, ще семеро людей постраждали – це п‘ятеро чоловіків та дві жінки. Двоє поранених ушпиталені до лікарні.

На промисловому підприємстві сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Пізніше у мережі показали відео з місця прильоту.

Кадри шокують.

Також на місці влучання знайшли пораненого собаку.

Новости Днепра про Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у Павлограді

Йому надають допомогу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі росіяни запустили по Україні 36 ракет. Сили та засоби Збройних сил України знищили 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

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Новости Днепра про Поранений собака та зруйновані будинки: у мережі показали відео з місця прильоту у ПавлоградіУкраїнська

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