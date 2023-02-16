Поцілили по приватному сектору та промисловому об’єкту. На жаль, одна жінка загинула, восьмеро людей отримали травми.
Крім того, зруйновано 7 приватних будинків, понад 60 понівечено.
Уточнені дані повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Та показав, як зараз виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф.
Усі служби з трьох годин ночі працюють на місці. Сьогодні пообіді у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вироблять чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим. Люди понесли великі матеріальні збитки. Втратили дах над головою. Тож треба їх негайно підтримати, – написав Сергій Лисак.
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