Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф - Днепр Инфо
Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф
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Сегодня 12:58

Сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по Павлограду.

Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Поцілили по приватному сектору та промисловому об’єкту. На жаль, одна жінка загинула, восьмеро людей отримали травми.

Крім того, зруйновано 7 приватних будинків, понад 60 понівечено.

Уточнені дані повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Та показав, як зараз виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф.

Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Усі служби з трьох годин ночі працюють на місці. Сьогодні пообіді у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вироблять чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим. Люди понесли великі матеріальні збитки. Втратили дах над головою. Тож треба їх негайно підтримати, – написав Сергій Лисак.

Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про собаку, яку знайшли під завалами у Павлограді (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рфУкраїнська

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