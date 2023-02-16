Уже 8 постраждалих: голова ДніпроОВА показав, як виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф

Сьогодні вночі росіяни вдарили ракетами по Павлограду.

Поцілили по приватному сектору та промисловому об’єкту. На жаль, одна жінка загинула, восьмеро людей отримали травми.

Крім того, зруйновано 7 приватних будинків, понад 60 понівечено.

Уточнені дані повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Та показав, як зараз виглядають будинки, які зруйнувала ракета рф.

Усі служби з трьох годин ночі працюють на місці. Сьогодні пообіді у місті проведуть засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вироблять чіткий алгоритм якнайшвидшої допомоги постраждалим. Люди понесли великі матеріальні збитки. Втратили дах над головою. Тож треба їх негайно підтримати, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомо про собаку, яку знайшли під завалами у Павлограді (ВІДЕО)

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