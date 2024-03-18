Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня утром российские войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возник пожар на территории АЗС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию спасатели установили, что в результате попадания дрона-камикадзе горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара. Возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.

К счастью, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО).

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