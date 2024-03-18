Утром российские войска атаковали Днепропетровскую область: на территории АЗС вспыхнул пожар

Сегодня утром российские войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возник пожар на территории АЗС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию спасатели установили, что в результате попадания дрона-камикадзе горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара. Возгорание ликвидировано, — говорится в сообщении.
К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге обломки вражеского беспилотника упали на пятиэтажку: подробности от ГСЧС (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.
Присмотритесь внимательно к фото!
Пожар возник на площади 10 кв. м.
Сегодня оккупационные войска снова обстреливали Никополь.
В Каменском судили маму ребенка, отравившегося 300 граммами рома.
Птицу, оказавшуюся в беде, спасли полицейские на Криворожье.
Сумма задолженности по этим адресам составляет 1 646 968,25 грн.
В честь Александра Гостищева планируют назвать одну из улиц.
Присмотритесь внимательно к фото!
Пожар возник на площади 10 кв. м.
Еще есть время зарядить телефон!
Захватите с собой зонт!
Спасибо нашим защитникам!
Сегодня в Днепре провели в последний путь правоохранителя Александра Гостищева.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!