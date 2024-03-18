Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

Сьогодні вранці російські війська вчергове атакували Нікополь. У результаті ворожого удару виникла пожежа на території АЗС.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок влучання дрона-камікадзе горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання ліквідовано, – йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто не постраждав.
До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО).
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Пожежа виникла на площі 10 кв. м.
На жаль, один рятувальник постраждав.
На щастя, ніхто не постраждав.