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  • Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

Сьогодні 11:15
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На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

Сьогодні вранці російські війська вчергове атакували Нікополь. У результаті ворожого удару виникла пожежа на території АЗС.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок влучання дрона-камікадзе горить газова колонка та існує загроза поширення пожежі. Займання ліквідовано, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

Новости Днепра про Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежа

На щастя, ніхто не постраждав.

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі уламки ворожого безпілотника впали на п’ятиповерхівку: подробиці від ДСНС (ФОТО).

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Новости Днепра про Вранці російські війська атакували Дніпропетровщину: на території АЗС спалахнула пожежаУкраїнська

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