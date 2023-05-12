Ушла гулять и не вернулась: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнюю девушку

Полицейские Каменского разыскивают 15-летнюю Юлию Марьянченко. 11 мая около 10:00 девушка пошла гулять и к настоящему времени домой не вернулась.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые длинные.
Особые приметы: носит очки в черной оправе, на зубах брекеты.
Была одета: черная водолазка, черные брюки, черная туника с рисунком «голова белого медведя», черные кроссовки с белой подошвой. При себе у нее был черный маленький рюкзак.
Если вы видели девушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом, пожалуйста, по номерам: 096-586-94-41, “102”.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.
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