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  • Пішла гуляти та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Пішла гуляти та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Сьогодні 10:24
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Пішла гуляти та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчину

Поліцейські Кам’янського розшукують 15-річну Юлію Мар’янченко. 11 травня близько 10:00 дівчина пішла гуляти та до теперішнього часу додому не повернулася.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі карі, волосся русяве довге.

Особливі прикмети: носить окуляри у чорній оправі, на зубах брекети.

Була одягнена: чорна водолазка, чорні штани, чорна туніка з малюнком “голова білого ведмедя”, чорні кросівки з білою підошвою. При собі мала чорний маленький рюкзак.

Якщо ви бачили дівчину або знаєте, де вона може бути, повідомте про це, будь ласка, за номерами: 096-586-94-41, “102”.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі понад півтора року розшукують зниклого чоловіка.

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Новости Днепра про Пішла гуляти та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про Пішла гуляти та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 15-річну дівчинуРусский

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