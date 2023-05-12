В Днепре трамваи №6 и №9 сократят маршрут

Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут

С 11:00 до 14:00 трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту до улицы Трамвайной без заезда к площади Старомостовой. Изменения связаны с ремонтом пути по Амурскому мосту.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать без изменений.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: