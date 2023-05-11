Ушел из дома на Рождество и не вернулся: в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину

В Днепре и по всей Украине полтора года ищут безвестно пропавшего мужчину.

31-летний Владислав Сторожук пропал в канун Рождества. По словам родных, мужчина ушел из дома 6 января прошлого года и до сих пор не вернулся. Об этом сообщают волонтеры Поисково-спасательного отряда «Милена».

До исчезновения Владислав жил в Подгородном. В данный момент известно, что мужчина может находиться в любом городе Украины.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, глаза темные, темно-русые волосы с залысинами по бокам.

Был одет: коричневая куртка из плащевки, коричневая шапка, коричневые ботинки.

Особые приметы: шрам (5 мм) на макушке с левой стороны, родимое пятно на левом локте размером 7 мм.

Иногда может нуждаться в медицинской помощи.

Напомним, ранее мы сообщали о поисках Владимира Рындюка, который ушел из дома на кладбище и до сих пор не вернулся. Мужчина болеет сахарным диабетом и может нуждаться в медицинской помощи.

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