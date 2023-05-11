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Подожгли, чтобы скрыть преступление: на Днепропетровщине жестоко убили женщину

Сегодня 18:23
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К убийству причастны двое мужчин.

Новости Днепра про Подожгли, чтобы скрыть преступление: на Днепропетровщине жестоко убили женщину

Вчера, 10 мая, около 16:30 в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме на территории Криворожского района. После ликвидации возгорания в домовладении было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Как установили правоохранители, 9 мая у 65-летней владелицы дома возник конфликт с двумя мужчинами 19 и 43 лет. Они напали на женщину, нанесли ей многочисленные травмы и ножевое ранение. Затем злоумышленники ограбили жертву и скрылись. На следующий день они вернулись и подожгли комнату, чтобы скрыть следы преступления.

Полицейские задержали мужчин. С места происшествия изъяли орудие преступления – кухонный нож и фрагменты табурета.

11 мая мужчинам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6, п. 9 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное из корыстных побуждений и с целью скрыть преступление) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре парень порезал своего отчима ножом.

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