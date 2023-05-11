На Днепропетровщине мужчина в магазине ограбил пенсионерку: полиция разыскивает вора

Нужна ваша помощь!

Полиция Каменского обращается к гражданам с просьбой помочь установить личность грабителя.

По данным правоохранителей, 3 апреля в Каменском в магазине «Петриковка», что на проспекте Шевченко, 5 А, мужчина ограбил пенсионерку: он выхватил из рук 61-летней женщины кошелек с деньгами, после чего скрылся.

Сейчас полицейские разыскивают вора. Поэтому, если вы стали свидетелем этого события, знаете этого мужчину или где его видели, сообщите об этом по номерам: 067-173-67-71, 067-660-32-22, 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре более полутора лет разыскивают пропавшего мужчину.

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